Buğday Pazarı’nda şüpheli ölüm! Cansız bedeni TIR’ın içinde bulundu

Viranşehir ilçesindeki Buğday Pazarı'nda TIR'ın içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, TIR içerisinde bulunan şahsa yaptıkları kontrolde, yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden kişinin Mehmet Ali Salvacı olduğu belirlendi. Salvacı'nın ölümünün nasıl gerçekleştiği ve kesin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Mehmet Ali Salvacı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.