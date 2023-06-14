‘Buğday Tanesi Filmi’ dünyayı sarsmaya devam ediyor

İstanbul Milletvekili Serkan Bayramın hayatını anlatan kitaptan esinlenerek sinemaya uyarlanan 'Buğday Tanesi' Filmi dünyayı adeta sarsmaya devam ediyor. Avrupa'da yılın filmi olarak ödüle layık görülen ve tüm dünyanın ilgi odağı olan film, ülkemizin kültür ve sanat alanlarında katettiği mesafe bakımından da çok önemli rol oynuyor.

Geçtiğimiz cuma günü Paris'te "Yılın Sosyal Sorumluluk Özel Proje' ödülünü alan film, yarın da Almanya'nın Frankfurt şehrinde 23 film festivalinde sosyal sorumluk ödülünü alacak. Filmin kahramanı milletvekili Serkan Bayram uçağa binmeden önce SABAH'a konuştu; "Ülkem adına çok mutlu oldum. Gururluyuz, zira böyle bir tanıtımı başka türlü yapsaydık başaramazdık. 'Buğday Taneleri Filmi' tüm dünyadan büyük bir ilgi görüyor. Bütün ülkeler tarafından satın alındı. Paris Moon Life Ödül Töreninden Buğday Tanesine "Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Proje Filmi" ödülü verildi.

Bizleri bu anlamlı ödüle layık gören değerli jüri üyelerine ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese, Buğday Tanesi ekibi adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayın 14 ve 15'inde Netfiliks tarafından yayınlanacak. 1 buçuk milyar insan izleyecek. Ayın 21'nde ise İngiltere Parlementosun'da İngiliz milletvekillerine koşup, filmi anlatacağım. Eylül ayında da ise Avrupa Parlementosu'nda konuşmacı olarak katılacağım. Bu çok önemli gelişme, öyle kolay değil. Bu ülkem için çok iyi oldu. Çok mutluyum" dedi.