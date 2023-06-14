Haberler Yaşam Haberleri ‘Buğday Tanesi Filmi' dünyayı sarsmaya devam ediyor
Giriş Tarihi: 14.6.2023 11:05 Son Güncelleme: 14.6.2023 11:43

‘Buğday Tanesi Filmi' dünyayı sarsmaya devam ediyor

İstanbul Milletvekili Serkan Bayramın hayatını konu alan ‘Buğday Tanesi’ Sinema Filmi Avrupa Ülkeleri Parlamentolarında peş peşe ödül almaya devam ediyor. Gişe rekorları kıran film tüm dünyanın ilgi odağı olurken, ülkemizin kültür ve sanat alanlarındaki tanımında büyük rol oynuyor.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
‘Buğday Tanesi Filmi’ dünyayı sarsmaya devam ediyor

İstanbul Milletvekili Serkan Bayramın hayatını anlatan kitaptan esinlenerek sinemaya uyarlanan 'Buğday Tanesi' Filmi dünyayı adeta sarsmaya devam ediyor. Avrupa'da yılın filmi olarak ödüle layık görülen ve tüm dünyanın ilgi odağı olan film, ülkemizin kültür ve sanat alanlarında katettiği mesafe bakımından da çok önemli rol oynuyor.

Geçtiğimiz cuma günü Paris'te "Yılın Sosyal Sorumluluk Özel Proje' ödülünü alan film, yarın da Almanya'nın Frankfurt şehrinde 23 film festivalinde sosyal sorumluk ödülünü alacak. Filmin kahramanı milletvekili Serkan Bayram uçağa binmeden önce SABAH'a konuştu; "Ülkem adına çok mutlu oldum. Gururluyuz, zira böyle bir tanıtımı başka türlü yapsaydık başaramazdık. 'Buğday Taneleri Filmi' tüm dünyadan büyük bir ilgi görüyor. Bütün ülkeler tarafından satın alındı. Paris Moon Life Ödül Töreninden Buğday Tanesine "Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Proje Filmi" ödülü verildi.

Bizleri bu anlamlı ödüle layık gören değerli jüri üyelerine ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese, Buğday Tanesi ekibi adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayın 14 ve 15'inde Netfiliks tarafından yayınlanacak. 1 buçuk milyar insan izleyecek. Ayın 21'nde ise İngiltere Parlementosun'da İngiliz milletvekillerine koşup, filmi anlatacağım. Eylül ayında da ise Avrupa Parlementosu'nda konuşmacı olarak katılacağım. Bu çok önemli gelişme, öyle kolay değil. Bu ülkem için çok iyi oldu. Çok mutluyum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eda Ece'den ödül töreninde depremzedelere skandal sözler! Rezalete salondakiler kahkahalar ile destek verdi
Mabel Matiz'den ödül töreninde skandal ifadeler! LGBT propagandası yaptı
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı Türk dünyasının asrı olacak
CHP'deki koltuk savaşında yeni gelişme! Özgür Özel ilan etti: Ben de buradayım, adayım
Cüneyt Yüksel’in İmamoğlu’ndan neyi eksik?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP partizanı 2 yazarın Kılıçdaroğlu’yla imtihanı
İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Kılıçdaroğlu’ndan muhabirlere şok yanıt!
SON DAKİKA | Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını vermişti! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA | TSK'dan PKK'ya ağır darbe! 41 terörist etkisiz
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Buğday Tanesi Filmi' dünyayı sarsmaya devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA