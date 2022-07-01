Buğday tarlalarında esrarengiz yangınlar! Binlerce dönüm küle döndü

Havların ısınması ile birlikte Türkiye'de buğdaylar başak verdi. Birçok yerde hasat da başladı. Rekolte ile ilgili veriler ise herkesi çok sevindirdi. Türkiye'nin kendisine yetecek kadar buğday üretecek. Ancak bu arada gelen bazı haberler herkesi çok üzdü. Özellikle Trakya bölgesinde buğday tarlarındaki yangınlar endişeye neden oldu.