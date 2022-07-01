Buğday tarlalarında esrarengiz yangınlar! Binlerce dönüm küle döndü

Havların ısınması ile birlikte Türkiye'de buğdaylar başak verdi. Birçok yerde hasat da başladı. Rekolte ile ilgili veriler ise herkesi çok sevindirdi. Türkiye'nin kendisine yetecek kadar buğday üretecek. Ancak bu arada gelen bazı haberler herkesi çok üzdü. Özellikle Trakya bölgesinde buğday tarlarındaki yangınlar endişeye neden oldu.
Herkes 'Bu yangınları kim çıkarıyor?", "Kasıt var mı?", "Kötü niyetli insanlar mı tarlaları yakıyor?" ve "Yoksa terör fırsatçılık mı yapıyor" diye soruyor. Tekirdağ Ergene'deki Misinli ile Ahmetbey mahalleleri arasında önceki akşam saatlerinde saman balyaları yüklü traktör römorkunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede römorku sardı. Havanın rüzgârlı olması nedeniyle alevler kısa sürede ekili buğday tarlalarına sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 80 dönümde ekili buğday tarlası küle döndü. Jandarma ekipleri tarlada incelemede bulunduktan sonra yangınla ilgili soruşturma başlattı.
ANCAK BİR SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
Çorlu Seymen Mahallesi Ağırmeşe mevkiindeki buğday ekili tarlada başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar bölgedeki çiftçilerden bazıları, elleriyle toprak atarak, bazıları ise traktör ve iş makineleriyle alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin gelmesiyle 1 saatte söndürülen yangında, 400 dönüm buğday ekili alan küle döndü.
ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Bu ekili alanların yanması içimizi acıtıyor. Bu kadar emek sonrasında yaşanan bu olay çok üzücü. Lütfen, ekili alanların olduğu yerden sigara içmeyelim. Makine ekipmanı olan arkadaşların mutlaka dikkatli olmaları ve yanların da yangın tüpünün bulundurmaları çok önemli" dedi. Jandarma, tarlada inceleme yapıp, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
15 DAKİKADA KÜL OLDU
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile İstanbul'un Silivri ilçesi sınırlarında çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle 15 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğdayı küle çevirdi. Seymen kırsalı Ağırmeşe Çiftliği mevkiindeki tarlada biçim yapan biçerdöverci, henüz biçilmemiş buğday tarlasının yandığını fark etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk ve Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler, tarlası yanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
SİGARA İZMARİTİ ATTILAR
Çorlu'da 13 gün önce yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti, tarlada yangın çıkardı. Rüzgârın da etkisiyle 10 dakikada biçilmemiş buğday tarlasını küle çevirdi. Olay Sarılar yolu üzerindeki yeni cezaevi inşaatı yanındaki tarlada meydana geldi. İlter Temeldubas'a ait buğday tarlası alev alev yandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Hazırlanması için 1 yıllık emek sarf edilen buğday tarlasının yanması çiftçiyi üzdü. Söndürme çalışmaları esnasında bir itfaiye eri de hafif yaralandı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.