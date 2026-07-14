Buğday yüklerken elevatörün altında kalan 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Feci olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyü Harman mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırşehir'in Kaman ilçesinden gündelik işçi olarak çalışmak üzere köye gelen Ruhullah Nazari, buğday yükleme çalışması yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen hububat elevatörünün altında kaldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nazari'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. 18 yaşındaki gencin ekmek parası kazanmak için geldiği tarlada hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.