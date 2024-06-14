Buğdaya sıkı koruma

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları ve Çanakkale Valiliğinin yayımladığı tebliğ doğrultusunda il genelinde belirlenen 11 kontrol bölgesinde 78 teknik personel ile hububat ekili 145 bin 524 hektar alanda hasat denetimlerini sürdürüyor. Program dahilinde köyleri gezen il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli biçerdöver kontrolör belgesine sahip personel, hasat sezonunun başladığı 25 Mayıs'tan bu yana 107 biçerdöver ve 36 balya makinesini kontrol etti. Ekipler denetimlerde, biçerdöveri kullanan kişilerin operatör belgeleri, her biçerdöver ve balya makinesinde iki adet bulundurulması zorunlu altışar kilogramlık yangın söndürme tüpünün olup olmadığını, hasat anındaki dane kaybını ve biçim yüksekliğini inceliyor.İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Vatandaşlarımızın operatör belgesi konusunda ilk denetimimizi yapıyoruz. 2 adet yangın tüpünün bulunması gerekli. Bu yangın tüpünün, olası bir yangın durumunda hemen ulaşabileceği bir alanda bulundurması yönünde kişileri bilgilendiriyoruz. Yangın tüpü yoksa ya da dolum tarihi geçmişse hasadı durdurup bunların tamamlanmasını sağlıyoruz. Muhtarlarımızdan ve üreticilerimizden ricamız, yangın tüpü olmayan ya da süresi geçmiş yangın tüpleri bulunan biçerdöver operatörlerimizin hasadına izin vermemeleri." Türkarslan, ayrıca hasat sırasında dane kaybı olup olmadığı ve biçim yüksekliğiyle ilgili verim kaybında herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Türkarslan, verdikleri eğitimlerde, biçerdöver hasadının yapıldığı bölgelere köylerde bulunan su tankerlerinin getirilmesini talep ettiklerini anlattı.Anız yakılmasının kesinlikle yasak olduğunu hatırlatan Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Bu konuda bilgilendirmelerimizi gerek sosyal medyadan gerekse mesaj yoluyla vatandaşlarımıza sürekli yapıyoruz. Olası bir tespit halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilgili kurumlar tarafından gerekli ceza uygulamaları başlatılıyor" dedi.