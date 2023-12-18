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Giriş Tarihi: 19.12.2023

Buğdayda stres bitti

Yağmurlar kuruyan topraklara can suyu oldu. Kuraklığın vurduğu buğdayda stres ortadan kalktı, yüksek verim beklentisi yüz güldürdü

Buğdayda stres bitti
Trakya genelinde yaz ve sonbaharın kurak geçmesinin ardından üretici buğdayını kuru toprağa ekti. Yağışların kasım ayı ile birlikte başlaması ve aralık ayında da sürmesiyle tarlalar yeşillenmeye başlarken, üretici, tarlasını kış yağışları için dinlenmeye bıraktı. Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, bu yılki yağışlarla buğdayda olası stres riskinin ortadan kalktığını söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Geçen yıl kış ayında neredeyse bölge hiç yağış almadı. Bir de kış yağışları yaz yağışları gibi oldu. Yağış geldi ve Edirne'yi atladı Tekirdağ'a yağdı, yani süreklilik arz etmedi. Bu açıdan da son yılların en kötü ayçiçeği verimlerini yakaladık geçtiğimiz dönem. Hatta hiç biçemeyen oldu. Bunun sebebi kış yağışlarını toprak depolayamadı. Bu yıl şu anki kışa girişimiz gayet güzel oldu. Kasım ve aralık gayet güzel ve yağışlı oldu. İnşallah bunlar karla beraber devam eder ve o kış yağışlarıyla toprak yeteri kadar doyar, depolar ve arkasından da ayçiçeğine iyi gelir. Şu anda durum gayet güzel gidiyor. Çıkışlar da güzel. Buğday açısından durum çok güzel. Çiftçi geçen yıl da kurağa ekmişti ama kasım ve aralık ayında gerekli yağışlar olmamıştı. Bu yıl o yağışları aldığımız için şu anda durum çok güzel" diye konuştu. Prof. Dr. Kaya "Verim dediğimiz şey üç sacayağından oluşuyor, birisi ürünün çıkışı, diğeri oluşum dönemi, diğeri de süt olum dönemi. Bu periyotlar düzgün gerçekleşirse bizi iyi günler bekliyor diyebiliriz. Çiftçide buğdayda stres yok diyebiliriz" dedi. DHA

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Buğdayda stres bitti
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