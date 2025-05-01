BUGÜN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı, tatil mi? İşte 1 Mayıs çalışma saatleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, her yıl olduğu gibi bu yılda da resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil kapsamında birçok kişi, hangi kurumların hizmet vereceğini araştırmaya başladı. Özellikle bankalarda işlem yapacak vatandaşlar, "1 Mayıs bankalar çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? İşte bankaların çalışma durumu hakkında güncel bilgiler…
1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 1 Mayıs Perşembe günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.
Buna göre; bankalar 1 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 2 Mayıs Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.
EFT VE HAVALE YAPILIR MI, HESABA NE ZAMAN GEÇER?
1 Mayıs'ta EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Ancak, aynı bankaya yapılan havale işlemleri mobil ya da internet bankacılığı aracılığıyla günün her saati yapılabiliyor. Ayrıca, FAST sistemi sayesinde farklı bankalar arasında da 7/24 anlık para transferi mümkün. Bu sayede tatil günlerinde de kesintisiz işlem yapılabiliyor.