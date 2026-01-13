Bugün Bolu’da okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili için gözler Bolu Valiliği’nde!

Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından Bolu'da eğitimle ilgili beklentiler yeniden gündeme geldi. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırmasının öngörülmesi, 14 Ocak Çarşamba günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu öne çıkardı. Öğrenci ve veliler olası bir tatil kararını yakından takip ediyor. Peki, 14 Ocak Çarşamba günü Bolu'da okullar açık mı, kapalı mı?
14 Ocak Çarşamba günü Bolu'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair şu ana kadar yetkili mercilerden resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak alınabilecek olası tatil kararının Bolu Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ederken, resmi bir karar alınması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Bolu'da 14 Ocak'ta hava kış şartlarına uygun şekilde soğuk ve karla karışık yağışlı geçecek. Gün boyunca sıcaklık en yüksek yaklaşık 0 °C, en düşük −9 °C civarında bekleniyor ve kar yağışı ihtimali yüksek görünüyor. Hissedilen sıcaklık daha düşük olacak, özellikle sabah ve gece saatlerinde don riski bulunuyor.