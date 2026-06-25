Bugün düğünü olacaktı… Eşini son yolculuğuna evlilik cüzdanıyla uğurladı

Kaza, önceki gün Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Akçay otomobil ile Y.K.'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü uzman çavuş Ali Akçay ile kamyonette bulunan Yalçın K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akçay, kurtarılamadı. Uzman Çavuş Ali Akçay için Gafarlı köyü İlyaslı Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Akçay'ın bu hafta başında resmi nikahlarını kıydığı eşi Özlem Akçay ile birlikte ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışan Özlem Akçay, evlilik cüzdanını elinden düşürmediği görüldü. Kılınan namazın ardından Akçay'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.