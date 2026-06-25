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Giriş Tarihi: 25.06.2026 15:05

Bugün düğünü olacaktı… Eşini son yolculuğuna evlilik cüzdanıyla uğurladı

Görev yaptığı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bugün yapılacak düğünü için geldiği Osmaniye’de önceki gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Ali Akçay (23), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Akçay'ın bugün (Cuma) dünyaevine gireceği eşi Özlem Akçay, eşini son yolculuğuna evlilik cüzdanıyla uğurladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bugün düğünü olacaktı… Eşini son yolculuğuna evlilik cüzdanıyla uğurladı
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Kaza, önceki gün Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Akçay otomobil ile Y.K.'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü uzman çavuş Ali Akçay ile kamyonette bulunan Yalçın K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akçay, kurtarılamadı. Uzman Çavuş Ali Akçay için Gafarlı köyü İlyaslı Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Akçay'ın bu hafta başında resmi nikahlarını kıydığı eşi Özlem Akçay ile birlikte ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışan Özlem Akçay, evlilik cüzdanını elinden düşürmediği görüldü. Kılınan namazın ardından Akçay'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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#OSMANİYE

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Bugün düğünü olacaktı… Eşini son yolculuğuna evlilik cüzdanıyla uğurladı
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