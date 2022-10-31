Bugün Dünya Vegan Günü

"Veganlıkla ilk kez 4 yıl önce "vegan pikniği"ne katıldığım Adana'da tanıştım. Hayvanların soframıza gelene kadar neler yaşadıklarını öğrendim ve arka plandaki bunca şey beni vegan yaptı. Bu süreçten önce veganlık dışarıdan bakılınca pahalı ve elit bir yaşam biçimi gibi duruyordu. Sonra farkettim ki kuru fasülye ve pilav bile vegan bir yiyecek. Sarma, biber dolması, kısır... Geleneksel mutfağımızdaki birçok yiyecek vegan ama biz farkında değiliz."

HAYATIM TAMAMEN DEĞİŞTİ

"Ben vegan olmadan önce de spor yapıyordum. Hayvansal ürünleri kullanmayı bıraktıktan sonra hem zihinsel hem de fiziksel olarak ciddi bir değişim yaşadım. Artık çok daha az ter kokuyorum, çok daha fazla enerjik hissediyorum, cildim daha temiz ve parlak bir hal aldı. Tüm bunların yanında vicdanım da çok rahat. Hayatım tamamen değişti diyebilirim. Spor için kullandığım takviye hayvansal proteinleri de bitkisel proteinlere çevirdim."

UZMANLAR UYARIYOR

Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Polat Canbolat: Hayvansal ürünlerden alınan protein, baklagiller gibi bitkisel gıdalardan da alınabiliyor. Burada önemli nokta çeşitlilik. Et yemeyi bırakıp patates kızartması ve pilav gibi karbonhidratlara yönelmemek gerekiyor.

Doktor Diyetisyen Tuba Kayan Tapan: Hayvansal ürünlerden alınan proteinler bitkisel ürünlerden de alınabiliyor. Örneğin normal şartlarda 30 gram etten 6 gram protein alınabilirken 4 yemek kaşığı kuru baklagilden de 5 gram protein alınabiliyor. Ancak bu noktada vegan beslenmeyi tercih edildiğinde farkında olmadan yüksek karbonhidrat alınabiliyor. Yüksek karbonhidrat tüketiminde de yağlanma, kilo artışı ve insülin direnciyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu da dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta.

Vücut geliştirmeci Umut Elçiçek sabah kahvaltısını bitkisel süt, çiğ kuruyemiş ve yulaf ezmesi ile yapıyor. Öğle ve akşam yemeklerinde ise yeşil mercimek, nohut ve pilav gibi geleneksel Türk mutfağından lezzetler tercih ediyor.

Doktor Diyetisyen Tuba Kayan Tapan: Vegan beslenme hayvansal olan hiçbir ürünü tüketmemek anlamına geliyor. Bu sadece kırmızı et değil; tavuk, balık, hayvanların ürünleri olan; süt, yoğurt, yumurta hatta balı da tüketmemek anlamına geliyor.