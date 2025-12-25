Bugün Kandil mi, ne kandili? Diyanet ile dini günler tarihleri 2025-2026

Kandil geceleri, İslam dünyasında manevi yönü güçlü özel zamanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi, bugünün anlam ve önemini öğrenmek için Diyanet dini günler takvimini incelemeye başladı. "Bugün kandil mi, ne kandili?" sorusu gündemdeki yerini korurken, merak edilen detaylar belli oldu.
Bugün Regaip Kandili idrak edilecek.
Regaip Kandili 2025 yılı içerisinde 25 Aralık 2025 Perşembe günü karşılanacak. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.
Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.