Giriş Tarihi: 25.12.2025 19:18

Günlük hayatın temposu içinde dini günleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, “Bugün kandil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam saatlerine yaklaşırken merak artarken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvim üzerinden kandil ve mübarek gecelere ilişkin bilgiler netlik kazandı. Peki, bugün hangi kandil idrak ediliyor?

Bugün Kandil mi, ne kandili? Diyanet ile dini günler tarihleri 2025-2026
Kandil geceleri, İslam dünyasında manevi yönü güçlü özel zamanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi, bugünün anlam ve önemini öğrenmek için Diyanet dini günler takvimini incelemeye başladı. "Bugün kandil mi, ne kandili?" sorusu gündemdeki yerini korurken, merak edilen detaylar belli oldu.

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Bugün Regaip Kandili idrak edilecek.

Regaip Kandili 2025 yılı içerisinde 25 Aralık 2025 Perşembe günü karşılanacak. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

2025 - 2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • 25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili
  • 15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili
  • 2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
  • 19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı
  • 16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
  • 19 Mart 2026 Perşembe Arefe
  • 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
  • 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
  • 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün
  • 26 Mayıs 2026 Salı Arefe
  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün
  • 28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün
  • 29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün
  • 30 mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün
  • 16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı
  • 25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü
