Bugün Kandil mi, ne kandili? Diyanet ile dini günler tarihleri 2025-2026

Kandil geceleri, İslam dünyasında manevi yönü güçlü özel zamanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi, bugünün anlam ve önemini öğrenmek için Diyanet dini günler takvimini incelemeye başladı. "Bugün kandil mi, ne kandili?" sorusu gündemdeki yerini korurken, merak edilen detaylar belli oldu.

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Bugün Regaip Kandili idrak edilecek.

Regaip Kandili 2025 yılı içerisinde 25 Aralık 2025 Perşembe günü karşılanacak. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.