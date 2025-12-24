Haberler Yaşam Haberleri BUGÜN KANDİL Mİ, REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Diyanet ile 2025 Regaip Kandili tarihi, anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 08:00

İslam alemi için rahmet ve bereket mevsimi olan üç ayların ilk kandili Regaip Kandili için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte, Recep ayının ilk perşembe gecesi idrak edilen bu mübarek gecenin tarihi netleşti. Milyonlarca mümin, duaların kabul olacağı bu özel geceyi ibadetle geçirmek için "Regaip Kandili ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025'in sonunda başlayıp 2026'nın manevi kapısını aralayan o tarihler.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2026 yılını kapsayan manevi tarihlerde ilk büyük buluşma oldukça yakın bir tarihte gerçekleşiyor. Üç ayların başlangıcı olan 1 Recep (21 Aralık 2025) tarihinden hemen sonra gelen ilk perşembe gecesi, Regaip Kandili olarak tüm yurtta camilerde ve evlerde dualarla karşılanacak. "Arzulanan, talep edilen ve değer verilen" anlamına gelen Regaip, kulun Rabbine yöneldiği en kıymetli zaman dilimlerinden biri olacak.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? (2025 - 2026 TAKVİMİ)

Diyanet takvimine göre Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih şu şekildedir:

Kandil Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe

Gece Bilgisi: Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece.

Bu tarih, üç ayların (Recep ayının) başlangıcından sadece 4 gün sonrasına denk gelmektedir. 2026 yılının genel dini atmosferini belirleyen bu ilk kandilin ardından diğer mübarek geceler de birer birer takvimdeki yerini alacak.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Regaip gecesi, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca ihsan edildiği, samimi kalple yapılan duaların reddedilmediği müjdelenen bir gecedir. Osmanlı döneminden bu yana minarelerde yakılan kandillerle kutlanan bu gece, Müslümanlar için Ramazan-ı Şerif'e hazırlığın ilk ciddi adımı olarak kabul edilir.

2026 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaip Kandili ile başlayan bu manevi yolculuğun devamındaki önemli tarihler şöyledir:

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (Önümüzdeki hafta)

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı Başlangıcı (1. Gün): 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan ayı 19 Mart'ta sona erecek ve ardından 20 Mart Cuma günü üç günlük bayram sevinci başlayacak.

