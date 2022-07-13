4 günlük Kurban Bayramı'nın sona ermesi ile birlikte 13 Temmuz bugün kargo çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Kargo gönderecek ya da alacak vatandaşlar internet üzerinden "Bugün kargolar açık mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba Kargolar bugün açık mı, dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; kargolar bugün çalışıyor mu? İşte bilgiler.