4 günlük Kurban Bayramı'nın sona ermesi ile birlikte 13 Temmuz bugün kargo çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Kargo gönderecek ya da alacak vatandaşlar internet üzerinden "Bugün kargolar açık mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba Kargolar bugün açık mı, dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; kargolar bugün çalışıyor mu? İşte bilgiler.
13 TEMMUZ 2022 KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargo şirketleri 13 Temmuz tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Haftaiçi: 09.00- 18:00
Cumartesi: 09.00- 16.00
Pazar: Hizmet vermemektedir.
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Haftaiçi: 08.30- 18:00
Cumartesi: 08.30- 14.00
Pazar: Hizmet vermemektedir.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Haftaiçi: 08.30- 18:00
Cumartesi: 08.30- 13.00
Pazar: Hizmet vermemektedir.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Haftaiçi: 08.30- 17:30
Cumartesi: 08.30- 13.30 (Belirli şubeler)
Pazar: Hizmet vermemektedir.