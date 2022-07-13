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Giriş Tarihi: 13.7.2022 09:27

Bugün kargolar açık mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba Kargolar bugün açık mı, dağıtım yapacak mı?

9 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz 2022 tarihinde sona erdi. 9 günlük bayram tatili devam ederken kargo çalışma saatleri de merak ediliyor. Bayram süresi boyunca internetten satın aldıkları ürünlerin gelmesini bekleyen binlerce vatandaş Kurban Bayramı’nın bitmesi ile birlikte “Bugün kargolar açık mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba Kargolar bugün açık mı, dağıtım yapacak mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; kargolar bugün çalışıyor mu, hizmet verecek mi? İşte yanıtı!

Bugün kargolar açık mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba Kargolar bugün açık mı, dağıtım yapacak mı?

4 günlük Kurban Bayramı'nın sona ermesi ile birlikte 13 Temmuz bugün kargo çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Kargo gönderecek ya da alacak vatandaşlar internet üzerinden "Bugün kargolar açık mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba Kargolar bugün açık mı, dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; kargolar bugün çalışıyor mu? İşte bilgiler.

13 TEMMUZ 2022 KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri 13 Temmuz tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

KARGO FİRMALARI ÇAĞRI MERKEZLERİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo: 444 25 52

Yurtiçi Kargo: 444 99 99

MNG Kargo: 0(850) 222 06 06

Sürat Kargo: 0850 202 0 202

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Haftaiçi: 09.00- 18:00

Cumartesi: 09.00- 16.00

Pazar: Hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Haftaiçi: 08.30- 18:00

Cumartesi: 08.30- 14.00

Pazar: Hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Haftaiçi: 08.30- 18:00

Cumartesi: 08.30- 13.00

Pazar: Hizmet vermemektedir.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Haftaiçi: 08.30- 17:30

Cumartesi: 08.30- 13.30 (Belirli şubeler)

Pazar: Hizmet vermemektedir.

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Bugün kargolar açık mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba Kargolar bugün açık mı, dağıtım yapacak mı?
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