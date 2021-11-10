Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:29

Bugün trafiğe kapalı olan yollar güzergahlar listesi: 10 Kasım Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

10 Kasım bugün trafiğe kapalı olan yollar listesi sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada Atatürk’ü Anma gününde gerçekleştirilecek olan tören ve etkinlikler nedeniyle bazı güzergahların çift yönlü olarak araç trafiğine kapanacağını duyurdu. Bu noktada “10 Kasım bugün trafiğe kapalı olan yollar hangileri?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 10 Kasım trafiğe kapalı olan yollar güzergahlar listesi ve tüm detaylar...

Bugün trafiğe kapalı olan yollar listesi sabah saatleri ile beraber Ankaralıların araştırma konusu haline geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla Başkent bugün anma törenleri ile programlara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda bazı güzergahların araç trafiğine kapanacağı Valilik tarafından duyurulmuştu. Buna göre; "10 Kasım bugün trafiğe kapalı olan yollar hangileri?" soruları yanıt arıyor. İşte 10 Kasım trafiğe kapalı olan yollar listesi ve detaylar...

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ (10 KASIM 2021) Başkentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla 10 Kasım Çarşamba günü Anıtkabir'de anma töreni gerçekleştirilecek.