Bugün trafiğe kapalı olan yollar güzergahlar listesi: 10 Kasım Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Bugün trafiğe kapalı olan yollar listesi sabah saatleri ile beraber Ankaralıların araştırma konusu haline geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla Başkent bugün anma törenleri ile programlara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda bazı güzergahların araç trafiğine kapanacağı Valilik tarafından duyurulmuştu. Buna göre; "10 Kasım bugün trafiğe kapalı olan yollar hangileri?" soruları yanıt arıyor. İşte 10 Kasım trafiğe kapalı olan yollar listesi ve detaylar...
TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ (10 KASIM 2021)
Başkentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla 10 Kasım Çarşamba günü Anıtkabir'de anma töreni gerçekleştirilecek.
Saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
Anıt, Gençlik, Akdeniz ve Mareşal Fevzi Çakmak caddeleri ile bunlara açılan tüm cadde ve sokaklar, programlar sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.