Haberler Yaşam Haberleri Bugün ve yarın AVM'ler açık mı, saat kaça kadar açık? 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 31.12.2025 14:23

Bugün ve yarın AVM'ler açık mı, saat kaça kadar açık? 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri

Yılın son günü ve yeni yılın ilk günü alışveriş planı yapan vatandaşlar, AVM’lerin açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini merak ediyor. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde alışveriş merkezlerinin açılış-kapanış saatleri araştırılırken, “AVM’ler bugün ve yarın kapalı mı, saat kaçta açılacak?” sorusu da gündemdeki yerini aldı. İşte yılbaşı dönemine özel AVM çalışma saatlerine dair detaylar…

Bugün ve yarın AVM’ler açık mı, saat kaça kadar açık? 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri
  • ABONE OL

31 Aralık ve 1 Ocak yaklaşırken, alışveriş merkezlerinin çalışma düzeni vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yılbaşı alışverişi ya da tatil planı yapanlar, AVM'lerin açık olup olmadığını ve hangi saatlerde hizmet vereceğini öğrenmek istiyor. Peki bugün ve yarın AVM'ler kapalı mı, saat kaçta açılacak? 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri haberimizde…

31 ARALIK AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?

AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri, yönetim kararına göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle 31 Aralık'ta bazı alışveriş merkezleri normal saatlerinden daha erken kapanabilirken, 1 Ocak günü de daha geç saatte açılabiliyor. Bu nedenle ziyaret planı yapmadan önce ilgili AVM'nin resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ya da danışma hattı üzerinden doğrudan bilgi alınması öneriliyor.

1 OCAK 2026 AVM'LER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

1 Ocak 2026 yılbaşı bu sene Perşembe gününe denk gelmektedir. AVM'ler normal şartlarda 10:00 ila 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak alışveriş merkezlerinin mesai saatleri resmi tatillerde farklılık gösterebiliyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün ve yarın AVM'ler açık mı, saat kaça kadar açık? 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz