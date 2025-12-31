Bugün ve yarın AVM’ler açık mı, saat kaça kadar açık? 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri

31 Aralık ve 1 Ocak yaklaşırken, alışveriş merkezlerinin çalışma düzeni vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yılbaşı alışverişi ya da tatil planı yapanlar, AVM'lerin açık olup olmadığını ve hangi saatlerde hizmet vereceğini öğrenmek istiyor. Peki bugün ve yarın AVM'ler kapalı mı, saat kaçta açılacak? 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri haberimizde…

31 ARALIK AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?

AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri, yönetim kararına göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle 31 Aralık'ta bazı alışveriş merkezleri normal saatlerinden daha erken kapanabilirken, 1 Ocak günü de daha geç saatte açılabiliyor. Bu nedenle ziyaret planı yapmadan önce ilgili AVM'nin resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ya da danışma hattı üzerinden doğrudan bilgi alınması öneriliyor.