Bugün ve yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte çalışma saatleri

Yılın bitmesine saatler kala ve yeni yıla girilirken eczanelerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığı araştırılırken, resmi tatil günlerinde devreye giren nöbetçi eczaneler merak ediliyor. Peki, bugün ve yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar...
31 Aralık resmi tatil olmadığı için eczaneler açık olacak. 31 Aralık günü boyunca tam zamanlı hizmet verilecek.
Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabiliyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz. e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama işlemi yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapmanıza gerek bulunmamaktadır.
Nöbetçi eczane sorgulama ekranında hangi tarihlerde eczanelerin açık olacağını, eczane sahibinin adı, ilçesi, telefon numarası ve eczanenin açık adresini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda "Haritada Göster" seçeneğiyle nöbetçi eczanelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.