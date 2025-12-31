Bugün ve yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi var mı?

Yılın bitmesine saatler kala ve yeni yıla girilirken eczanelerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığı araştırılırken, resmi tatil günlerinde devreye giren nöbetçi eczaneler merak ediliyor. Peki, bugün ve yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar...