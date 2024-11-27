Bugünkü en büyük tehlike dijital bağımlılık

Medya kuruluşlarının sağlık muhabirleriyle bir araya gelen Bakan Kemal Memişoğlu, gündeme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
SİGARA KULLANIMI:
Bugün en önemli bağımlılıklardan bir tanesinin dijital bağımlılık olduğunu biliyoruz. Türkiye'de sigara kullanım oranı çok yüksek, özellikle genç kadınlarımız ve çocuklarımız son zamanlarda daha fazla kullanır oldu.
MEVZUAT SİL BAŞTAN:
Özel hastaneler mevzuatını tamamen yeniliyoruz.
SORUN ÇÖZÜLECEK:
Randevu konusunda bazı branşlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunları en kısa zamanda çözeceğiz.
HER İKİ DOĞUMDAN BİRİ SEZARYEN:
Nüfus artış hızı 1.5 demek, bu nüfusun yaşlanmasını bırakın azalması demek. Primer sezaryen (annenin ilk sezaryen doğumu) oranımız her iki doğumdan birinde olacak şekilde. Sezaryen konusundaki toplumsal talebi de değiştirmemiz gerekiyor. Primer sezaryen oranının yüzde 20'nin üzerine çıktığı hastanelerle ilgili daha çok çalışacağız.
BİN YENİ MERKEZ GELİYOR:
Aile hekimlerinin maaşlarını kesmiyoruz. Hiçbir hekimin tedavi işleyişine müdahale etmeyiz, ilaç yazmasına engel olmayız. 2025 senesinde yaklaşık bin tane hedefimiz yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak, onlara kurumsal kimlikle daha iyi hizmet verecek altyapı oluşturmak.
TÖHMET ALTINDA BIRAKMAMALI:
Birkaç kişinin kusuru, caniliği bu kadar büyük hizmetleri, Avrupa ile dünyadan daha iyi olan hizmetleri, çalışanları töhmet altında bırakmamalı.