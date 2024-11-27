Bugünkü en büyük tehlike dijital bağımlılık

Medya kuruluşlarının sağlık muhabirleriyle bir araya gelen Bakan Kemal Memişoğlu, gündeme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:Bugün en önemli bağımlılıklardan bir tanesinin dijital bağımlılık olduğunu biliyoruz. Türkiye'de sigara kullanım oranı çok yüksek, özellikle genç kadınlarımız ve çocuklarımız son zamanlarda daha fazla kullanır oldu.Özel hastaneler mevzuatını tamamen yeniliyoruz.Randevu konusunda bazı branşlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunları en kısa zamanda çözeceğiz.Nüfus artış hızı 1.5 demek, bu nüfusun yaşlanmasını bırakın azalması demek. Primer sezaryen (annenin ilk sezaryen doğumu) oranımız her iki doğumdan birinde olacak şekilde. Sezaryen konusundaki toplumsal talebi de değiştirmemiz gerekiyor. Primer sezaryen oranının yüzde 20'nin üzerine çıktığı hastanelerle ilgili daha çok çalışacağız.Aile hekimlerinin maaşlarını kesmiyoruz. Hiçbir hekimin tedavi işleyişine müdahale etmeyiz, ilaç yazmasına engel olmayız. 2025 senesinde yaklaşık bin tane hedefimiz yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak, onlara kurumsal kimlikle daha iyi hizmet verecek altyapı oluşturmak.Birkaç kişinin kusuru, caniliği bu kadar büyük hizmetleri, Avrupa ile dünyadan daha iyi olan hizmetleri, çalışanları töhmet altında bırakmamalı.