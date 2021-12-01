Buket Keleş için adalet yerini buldu

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Buket Keleş'in babası Hamdi Keleş, "Kızım 07.00'de işte olması gerekirken saat 06.45'te işe gidiyor. Bu nedenle de Sosyal Güvenlik Kurumu kızım görev yerine 15 dakika erken geldiği için sorun yarattı.