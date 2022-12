Buket’in göz yaşartan hikayesi kitap oldu

AZMİ KENDİ ÖRNEĞİYLE ANLATTI

En büyük destekçisi 13 yaşındaki oğlu Yunus olduğunu anlatan Buket Yaman, "Tüm hayatımı kitap haline getirdim. Aylarca hastanede yatarken yazdım çoğunu. Kitabımın ismi Papatya Buketi. Kitabı çıkartmamın sebebi, bu hayatta kimse pes etmemeli. Her birey, her şeye rağmen ayakta durup geriye bakmadan yürümeli. Kitap azmi anlatıyor. Okuyucular bu kitabı okuduğunda kendilerini aşırı güçlü azimli ve umutlu hissedecekler. Bu kitabı yazarken en zor anlarımda dipteyim dediğim günlerde yazdım. Her kalemi elime aldığımda biliyordum ki bir gün bu devran tersine dönüp tüm olumsuzlukları ve yokuşları çıkıp en zirvede olacaktım. Başaracağımı hissederek yazdım ve başardım. Artık sağlığıma kavuştum ve tüm engelleri oğlumla aştım" dedi.