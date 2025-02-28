Bulaşık Makinesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Bulaşık Makinesinde Hangi Sınıf Daha İyidir?

Kirli bulaşıkları hem hijyenik hem de pratik şekilde yıkamanın en etkili yollarından birisi bulaşık makineleridir. Ancak bulaşık makinelerini uzun yıllar sorunsuz kullanabilmek için alırken birtakım özelliklerine dikkat etmek gerekir. Böyle durumlarda uzmanların fikirlerine önem vererek makine seçimi yapmak önemlidir. Bulaşık makinesi alırken nelere dikkat edilmeli, hangi sınıf daha iyidir sorularına tam yanıt almak bu bakımdan önemlidir.

Bulaşık Makinesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bulaşık makineleri evlerde ve iş yerlerinde çok kullanılan elektronik makinelerdir. Bunları satın alırken özellikle uzun ömürlü olanlarını tercih etmek gerekir. Farklı markalar tarafından üretilen ve model seçenekleri çok geniş olan makinelerdir. Bundan dolayı da satın alma sırasında kullanıcı için karar vermek daha da güçleşebiliyor. Böyle anlarda enerji tüketiminden ömrüne kadar her detayı dikkate almak önem taşıyor. Buna göre bulaşık makinesi alırken şu noktalara dikkat edilmelidir:

Bulaşık makinesinin enerji sınıfı ilk dikkat edilmesi gerekenlerdendir.

Bulaşık makinesinin yıllık olarak ne kadar su tükettiği ve enerji tüketimi önemlidir.

Boyutlarına dikkat etmek gerekir. Çünkü satın aldıktan sonra yerleştirileceği alana sığması önemlidir.

Bulaşık makinesinin kurutma sınıfı satın alma sınıfında dikkati çeken yönlerindendir.

Kaç programlı olduğuna bakılmalıdır. Buna gereksinimlerinize göre karar vermelisiniz.

Kapasitesine dikkat etmek gerekir. Evde kaç kişi yaşıyorsa buna uygun bir kapasitede alınabilir.

Gürültü seviyesi ve renkleri gibi detayları da mutlaka dikkate almak gerekir.

Servis ağı da ilerleyen süreçte arıza durumlarında önemli noktalar arasındadır.

Bulaşık Makinesinde Hangi Sınıf Daha İyidir?

Bulaşık makinelerini satın alırken her zaman sınıf konusuna dikkat etmek gerekiyor. Böyle durumlarda enerji verimlilik sınıflarını tek tek incelemek gerekebilir. Ancak yeni enerji sınıfları kapsamında eskiden çok önemli olan A+++ grupları günümüzdeki tercih edilebilirliğini kaybetti denilebilir. Bunun yerine A-G sınıf aralığında yeni bir sınıflandırmadan bahsetmek mümkün olabilir.

A enerji sınıfı en verimli ve tasarruflu sınıf olarak kabul edilir. Aynı zamanda uzun vadede hem elektrik hem de su faturalarında çok önemli açılardan tasarruf etmenize imkan yaratır. Bunlara ek olarak B ve C sınıfı da tercih edilebilir. Bunlar daha çok orta derecede enerji tasarrufu imkanı verir. Ancak performansı oldukça iyidir. D ve G sınıfları fazla önerilmemektedir. Çünkü hem enerjiyi hem de suyu daha fazla tüketirler. A sınıfı olan makineler daha çok 6- 9 litre arasında su tüketimi ile oldukça idealdir.