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Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:18

Bulgar Gümrüğü’nde 40 bin Euro ve 100 bin TL’ye el konuldu

Türkiye’den Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan’a giriş yapan Türk plakalı bir otomobilde yapılan aramada, beyan edilmemiş 40 bin euro ve 100 bin Türk lirası ele geçirildi.

Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
Bulgar Gümrüğü’nde 40 bin Euro ve 100 bin TL’ye el konuldu
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Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen detaylı gümrük kontrolünde, otomobilin arka koltuğunda bulunan siyah çanta içerisinde yüklü miktarda nakit para bulundu. Bulgaristan Gümrük Ajansı tarafından yapılan açıklamada, araçta bulunan paraların gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edilmediğinin tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine 40 bin euro ve 100 bin TL'ye el konuldu.

Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın Svilengrad birimi gözetiminde soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, Avrupa Birliği mevzuatına göre sınır geçişlerinde 10 bin euro ve üzerindeki nakit para veya karşılığı dövizlerin gümrük makamlarına yazılı olarak bildirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Beyan yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde paraya el konulabileceği ve adli süreç başlatılabileceği ifade edildi.

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Bulgar Gümrüğü’nde 40 bin Euro ve 100 bin TL’ye el konuldu
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