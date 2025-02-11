Bulgar kadın gümrükçü Türk şoförü ölümden kurtardı

Edirne'nin Kapıkule Gümrük Kapısı'nın karşısında bulunan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda geçtiğimiz ocak ayı ortalarında Türkiye'ye dönüş için bekleyen Türk TIR'ında yangın çıktı. TIR'ın adı öğrenilemeyen Türk şoförü, şoför kabininde uykudaydı. Alev ve dumanların kapladığı kabinde şoför güçlükle uyandı ve kendisini dışarı atmaya çalıştı. O sırada şoförün yardımına o anda mesaide bulunan 56 yaşındaki Bulgar kadın gümrükçü Dimitrina Boyacieva yetişti. Bu hareketiyle ülkesinde "Yılın Gümrükçüsü" ödülünü alan Boyacieva, "Yangın, TIR kamyonlarının kantarda tartıdan geçip gümrük kontrol gitmeye hazırlandığı bölümde meydana geldi. 15 Ocak gece yarısı civarıydı. TIR kamyonlarının klaksonları aşırı derecede çalıyordu. Ne olduğunu anlamak için bulunduğum gişeden dışarı çıktık. Gördük ki, büyük bir yangın çıkmıştı, her şey yanıyordu. TIR'ın yanına vardığımda, yanan TIR'ın önünde bir TIR'ın bulunduğunu ancak bu TIR'ın şoförünün yerinde olmadığını fark ettim. Şoförün kabinden çıkmaya çalıştığını gördüm. Gelen Türk şoförlerin yardımıyla onu yangın yerinden daha uzak bir yere taşıdık. Sanırım dumandan, yangının heyecanından kendini kaybetmişti. Sonra ilk yardım ekipleri gelip şoförü aldılar, tedavi için götürdüler. Bulgaristan Gümrük Ajansı bana 'Yılın Gümrükçüsü' ödülünü vererek onurlandırdı. Bu ödülü aldığım için büyük gurur yaşadım. Bu bana yeter" dedi.