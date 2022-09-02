Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Eurobasket 2022 Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda?

Bulgaristan Türkiye Eurobasket 2022 maçı için nefesler tutuldu. İlk maçta son saniye Karadağ'ı 72-68 mağlup eden 12 Dev Adam için antrenör Ergin Ataman'ın yorumu pek parlak olmadı. İkinci maçta hatasız bir oyun göstermek isteyen milli takım Bulgaristan maçı için umutlu. Peki, Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtlar…
BULGARİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?
Bulgaristan Türkiye maçı 3 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanacak.
Heyecanlı karşılaşma saat 17.15'te başlayacak.
BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye milli maçının NTV ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.
BASKETBOL AVRUPA LİGİ GRUPLARI
A Grubu: Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Karadağ
B Grubu: Almanya, Bosna Hersek, Fransa, Litvanya, Macaristan, Slovenya
C Grubu: Büyük Britanya, Estonya, Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan, İtalya
D Grubu: Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, İsrail, Sırbistan