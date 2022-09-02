Haberler Yaşam Haberleri Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Eurobasket 2022 Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 2.9.2022 13:37

Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Eurobasket 2022 Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda?

Eurobasket 2022 heyecanı milliler için devam ediyor. Lige ilk maç galibiyeti ile başlayan 12 Dev Adam, yoluna Bulgaristan maçı ile devam ediyor. Basketbolseverler Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı A grubunda mücadele ediyor. Peki, Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, milli maç hakkında merak edilenler…

Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Eurobasket 2022 Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda?

Bulgaristan Türkiye Eurobasket 2022 maçı için nefesler tutuldu. İlk maçta son saniye Karadağ'ı 72-68 mağlup eden 12 Dev Adam için antrenör Ergin Ataman'ın yorumu pek parlak olmadı. İkinci maçta hatasız bir oyun göstermek isteyen milli takım Bulgaristan maçı için umutlu. Peki, Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtlar…

BULGARİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Bulgaristan Türkiye maçı 3 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanacak.

Heyecanlı karşılaşma saat 17.15'te başlayacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye milli maçının NTV ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

EUROBASKET 2022 MİLLİ MAÇ PROGRAMI

3 Eylül Cumartesi: 17.15 Bulgaristan - Türkiye

4 Eylül Pazar: 20.00 Türkiye - Gürcistan

6 Eylül Salı: 14.30 Belçika - Türkiye

7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye – İspanya

BASKETBOL AVRUPA LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Karadağ

B Grubu: Almanya, Bosna Hersek, Fransa, Litvanya, Macaristan, Slovenya

C Grubu: Büyük Britanya, Estonya, Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan, İtalya

D Grubu: Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, İsrail, Sırbistan

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Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Eurobasket 2022 Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda?
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