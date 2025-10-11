BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Bulgaristan - Türkiye milli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. A Milli Takım, bu önemli deplasmanda galibiyet hedeflerken, maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Bulgaristan - Türkiye milli maçı canlı izle!