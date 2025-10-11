Haberler Yaşam Haberleri BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Bulgaristan - Türkiye milli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 11.10.2025 21:05

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Türkiye’nin sahaya çıkacağı bu kritik maçın yayın saati ve kanalıyla ilgili detayları merak ediyor. Milliler, gruptaki puan durumunu güçlendirmek için sahada olacak. Peki, Bulgaristan - Türkiye milli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. A Milli Takım, bu önemli deplasmanda galibiyet hedeflerken, maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

11 Ekim Cumartesi günü Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan - Türkiye maçı TV8'den canlı yayınlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Bulgaristan – Türkiye karşılaşması nefesleri kesecek. Ay-Yıldızlılarımız, gruptaki üçüncü maçında kritik bir galibiyet için sahaya çıkıyor.

Milli gururumuzu desteklemek ve karşılaşmayı canlı izlemek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak yayına ulaşabilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

