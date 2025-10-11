BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Bulgaristan - Türkiye milli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. A Milli Takım, bu önemli deplasmanda galibiyet hedeflerken, maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Bulgaristan - Türkiye milli maçı canlı izle!
11 Ekim Cumartesi günü Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan - Türkiye maçı TV8'den canlı yayınlanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Bulgaristan – Türkiye karşılaşması nefesleri kesecek. Ay-Yıldızlılarımız, gruptaki üçüncü maçında kritik bir galibiyet için sahaya çıkıyor.
Milli gururumuzu desteklemek ve karşılaşmayı canlı izlemek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak yayına ulaşabilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin