Bulgaristan – Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım aday kadro açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı devam ediyor. A Milli Takımımız, grubundaki 3. sınavını Bulgaristan deplasmanında verecek. Teknik direktörün belirlediği geniş aday kadroda dikkat çeken isimler yer aldı. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve milli takımın maç takvimini araştırıyor. Peki Bulgaristan – Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli takımın aday kadrosu ve programı…