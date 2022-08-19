Haberler Yaşam Haberleri Bulgaristan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Bulgaristan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 22:53 Son Güncelleme: 19.8.2022 23:01

Bulgaristan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Bulgaristan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Türkiye’nin sınır komşusu olan ülkelerden birisi olan Bulgaristan’a seyahat etmek isteyen vatandaşlar, vize işlemleri hakkında araştırmalar yapmaktadır. Gidilmek istenen ülkenin vize şartlarını öğrenmek, seyahat öncesi bireylere avantaj ve zaman kazandıran bir eylemdir. Seyahat planları yapanlar Bulgaristan vize istiyor mu sorusunun cevabını merak etmektedir. Biz de bu yazımızda ‘Bulgaristan’a gidişte vize gerekir mi?’ sorusunu yanıtını sizler için derledik.

Bulgaristan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Bulgaristan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Yurtdışı seyahati, ülkemiz insanları tarafından sevilen ve sıkça yapılan faaliyetlerden birisidir. Özellikle okulların tatil olmasıyla ve yaz mevsiminin gelişiyle birlikte, sınır komşumuz Bulgaristan'a tatil ve iş amaçlı ziyaretler artmış durumdadır. Hal böyleyken Bulgaristan vize istiyor mu istemiyor mu sorusu ise pek çok tatilcinin aklını karıştırmaktadır. Peki, Bulgaristan'a gidişte vize gerekir mi? İşte detaylı yanıtlar...

Bulgaristan'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu?

Ülkeler arası seyahat yapılırken, gidilecek olan ülkelerin ziyaretçilerinden yerine getirmesini talep ettiği bir takım şartlar vardır. Bunların en başında vize ve pasaport zorunluluğu gelmektedir. Bulgaristan da, ülkelerine gelecek olan yabancı turistleri bazı şartlara tabi tutmaktadır. Ülkemizden Bulgaristan'a gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;

  • Umuma mahsus pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan'a giriş yapabilmek için vize almaları gerekmektedir.
  • Hususi pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise vizesiz olarak Bulgaristan'a seyahat edebilirler.
  • Hizmet pasaportu ve diplomatik pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 30 günü aşmayacak ziyaretleri için Bulgaristan'a vizesiz giriş yapabilirler.
  • Schengen (şengen) bölgesi üyesi veya Schengen müktesebatını uygulayan ülkelerde ikamet eden veya uzun süreli ikamet amaçlı vizesi bulunan Türk vatandaşları, her 6 ay içinde 3 ay süreyle Bulgaristan'da vizesiz seyahat edebilirler.

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Bulgaristan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Bulgaristan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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