Bulgaristan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Bulgaristan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Yurtdışı seyahati, ülkemiz insanları tarafından sevilen ve sıkça yapılan faaliyetlerden birisidir. Özellikle okulların tatil olmasıyla ve yaz mevsiminin gelişiyle birlikte, sınır komşumuz Bulgaristan'a tatil ve iş amaçlı ziyaretler artmış durumdadır. Hal böyleyken Bulgaristan vize istiyor mu istemiyor mu sorusu ise pek çok tatilcinin aklını karıştırmaktadır. Peki, Bulgaristan'a gidişte vize gerekir mi? İşte detaylı yanıtlar...

Bulgaristan'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu?

Ülkeler arası seyahat yapılırken, gidilecek olan ülkelerin ziyaretçilerinden yerine getirmesini talep ettiği bir takım şartlar vardır. Bunların en başında vize ve pasaport zorunluluğu gelmektedir. Bulgaristan da, ülkelerine gelecek olan yabancı turistleri bazı şartlara tabi tutmaktadır. Ülkemizden Bulgaristan'a gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;