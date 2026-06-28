Bunaltıcı sıcaklar kapıda! Termometreler 41 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bu hafta yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
TERMOMETRELER 41 DERECEYİ GÖRECEK
Meteoroloji tafaından yayımlanan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde sıcaklıkların bazı illerde 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
İŞTE O İLLER:
Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BARTIN 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 32°C
Az bulutlu
RİZE 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 33°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık