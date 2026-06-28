Haberler Yaşam Haberleri Bunaltıcı sıcaklar kapıda! Termometreler 41 dereceyi görecek
Giriş Tarihi: 28.06.2026 18:16 Son Güncelleme: 28.06.2026 18:19

Bunaltıcı sıcaklar kapıda! Termometreler 41 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde sıcaklıkların bazı illerde 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Bunaltıcı sıcaklar kapıda! Termometreler 41 dereceyi görecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bu hafta yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

TERMOMETRELER 41 DERECEYİ GÖRECEK

Meteoroloji tafaından yayımlanan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde sıcaklıkların bazı illerde 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İŞTE O İLLER:

Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BARTIN 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 32°C

Az bulutlu

RİZE 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 30°C

Az bulutlu

TRABZON 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 33°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MARMARA #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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Bunaltıcı sıcaklar kapıda! Termometreler 41 dereceyi görecek
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