Bungalov havuzu bir can daha aldı: 4 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti

Olay, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Sapanca ilçesi İstanbuldere Mahallesi'nde bulunan bir bungalov tesisinde meydana geldi. İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil yapmak için Sapanca'ya gelen 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler, tesisin havuzuna düştü. Çocuklarının boğulmak üzere olduğunu fark eden ailesi, Muhammed'i sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Solunumu durmuş halde Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Muhammed Alpaslan Çelikler, ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsüne sevk edilerek tedavi altına alındı.



7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ



Hastanede 7 gündür yaşam mücadelesi veren 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler'den acı haber geldi. Küçük Muhammed, 2 Eylül 2026 Çarşamba akşamı hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, SEAH Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Muhammed Alpaslan Çelikler'in İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.



BUNGALOV HAVUZLARINDA BU YIL 4'ÜNCÜ ÇOCUK ÖLÜMÜ



Muhammed'in hayatını kaybetmesiyle birlikte Sapanca'daki bungalov tesislerinin havuzlarında bu yıl yaşanan çocuk ölümlerinin sayısı 4'e yükseldi.



3 YAŞINDAKİ SENA

29 Ocak 2026 Perşembe günü Sapanca'nın Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana gelen olayda, tesiste konaklayan D.Y. ve B.Y. isimli ailenin 3 yaşındaki çocukları Sena Yazıcı havuzdan son anda çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan küçük Sena, olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti.



5 YAŞINDAKİ MİRAÇ

16 Haziran 2026 tarihinde Sapanca'nın Şükriye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinin havuzuna giren 5 yaşındaki Miraç Akdeniz'in de solunumu durdu. Havuzdan çıkarılan Miraç, Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından SEAH'a sevk edilen küçük çocuk, olaydan 42 gün sonra, 29 Temmuz 2026'da hayatını kaybetti.



5 YAŞINDAKİ EVLA GÜNEŞ

5 Temmuz 2026 tarihinde ise Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'nde bulunan bir bungalov tesisinde 5 yaşındaki Evla Güneş havuza düştü. Ailesi tarafından sudan çıkarılan Evla, kendi araçlarıyla Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan SEAH merkez kampüsüne sevk edilen küçük çocuk, olaydan 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan incelemelerde, Evla Güneş'in hayatını kaybettiği bungalov tesisinin ruhsatsız olarak işletildiği ortaya çıktı. Muhammed Alpaslan Çelikler'in de hayatını kaybetmesiyle birlikte, Sapanca'daki bungalov tesislerinin havuzlarında 2026 yılı içerisinde 4 çocuk yaşamını yitirmiş oldu.