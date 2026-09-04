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Giriş Tarihi: 4.09.2026

Bungalov havuzu bir can daha aldı

Sakarya’da tatil yapan Çelikler ailesinin 4 yaşındaki çocukları Muhammed Alpaslan Çelikler, tesisin havuzunda can verdi. Bu yıl Sapanca’daki bungalovlarda hayatını kaybeden çocuk sayısı 4’e yükseldi

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Bungalov havuzu bir can daha aldı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil yapan Çelikler ailesi, kaldıkları bungalov tesisinin havuzunda büyük bir acı yaşadı. 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.
Çocuklarının suda olduğunu fark eden aile, Muhammed'i kendi imkanlarıyla havuzdan çıkardı. Solunumu durmuş halde Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.
Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsüne sevk edilen Muhammed, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen çocuk, İstanbul'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Muhammed'in ölümüyle Sapanca'daki bungalov tesislerinin havuzlarında bu yıl hayatını kaybeden çocukların sayısı 4'e yükseldi.
29 Ocak'ta Sena Yazıcı (3), 16 Haziran'da Miraç Akdeniz (5), 5 Temmuz'da ise Evla Güneş (5) havuzlarda yaşanan kazaların ardından yaşamını yitirmişti. Miraç, hastanede 42 gün sonra, Evla ise 1 gün sonra hayatını kaybetmişti.

#SAKARYA #SAPANCA

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Bungalov havuzu bir can daha aldı
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