Bungalov havuzu bir can daha aldı

Sakarya
'nın Sapanca
ilçesinde tatil yapan Çelikler ailesi, kaldıkları bungalov tesisinin havuzunda büyük bir acı yaşadı. 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.
Çocuklarının suda olduğunu fark eden aile, Muhammed'i kendi imkanlarıyla havuzdan çıkardı. Solunumu durmuş halde Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.
Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsüne sevk edilen Muhammed, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen çocuk, İstanbul'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Muhammed'in ölümüyle Sapanca'daki bungalov tesislerinin havuzlarında bu yıl hayatını kaybeden çocukların sayısı 4'e yükseldi.
29 Ocak'ta Sena Yazıcı (3), 16 Haziran'da Miraç Akdeniz (5), 5 Temmuz'da ise Evla Güneş (5) havuzlarda yaşanan kazaların ardından yaşamını yitirmişti. Miraç, hastanede 42 gün sonra, Evla ise 1 gün sonra hayatını kaybetmişti.