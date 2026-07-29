Bungalov havuzu yine can aldı: 5 yaşındaki Miraç yaşamını yitirdi

Olay, 16 Haziran tarihinde Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi'nde bulunan bir bungalov tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte tesiste konaklayan 5 yaşındaki Miraç Akdeniz, can simidiyle havuza girdi. Bir süre sonra küçük çocuğun simitten kayarak suyun dibine doğru battığını fark eden babası, hızla suya atlayarak oğlunu dışarı çıkardı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Solunumu durmuş halde havuzdan çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edilen Miraç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



42 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



Yaklaşık 42 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren 5 yaşındaki Miraç Akdeniz, dün akşam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.



CENAZESİ MARDİN'E GÖNDERİLECEK



Hayatını kaybeden Miraç Akdeniz'in cenazesi, Korucuk Otopsi Merkezi'ne sevk edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından minik Miraç'ın cenazesinin defnedilmek üzere Mardin'e nakledileceği öğrenildi.

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