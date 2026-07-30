Bungalov havuzuna düşen Nusaybinli 5 yaşındaki Miraç’tan acı haber

Olay, 16 Haziran'da Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi'nde bulunan bir bungalov tesisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tesiste bulunan Miraç Akdeniz, bungalovun önündeki havuza düştü. Bir süre sonra sudan çıkarılan Miraç'ın solunumunun durduğu belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Miraç, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Miraç Akdeniz, yaklaşık 42 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Miraç'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Miraç Akdeniz'in cenazesinin bugün Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Yeni Morhız Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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