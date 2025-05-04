Bungalovda kahreden ölüm

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatile gelen ailenin 6 yaşındaki çocukları, havuzda baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Yanık Mahallesi'nde bulunan bir bungalovda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekin ailesi tatil için İstanbul'dan Sapanca'ya geldi. Burada bungalov kiralayan ailenin 6 yaşındaki çocukları İ.T., evin havuzunda baygın halde bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılan ve Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan, hayatını kaybeden çocuğun daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bu hastalık sebebi ile tedavi gördüğü de öğrenildi.