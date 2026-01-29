Haberler Yaşam Haberleri Bungalov’daki havuzda can pazarı: 3 yaşındaki çocuk yoğun bakımda!
Giriş Tarihi: 29.01.2026 23:59 Son Güncelleme: 30.01.2026 01:29

Bungalov’daki havuzda can pazarı: 3 yaşındaki çocuk yoğun bakımda!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde meydana gelen olayda, ailenin fark etmediği 3 yaşındaki çocuk havuza düştü. Durumu fark eden baba sudan çıkardığı çocuğa ilk müdahalede bulunurken, talihsiz yavrunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA
Bungalov’daki havuzda can pazarı: 3 yaşındaki çocuk yoğun bakımda!
  • ABONE OL

Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana gelen olayda tesiste konaklayan D.Y. ve B.Y. isimli ailenin çocukları İ.S.Y. (3), ailesinin fark etmediği bir anda bungalov içerisinde bulunan havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bungalov’daki havuzda can pazarı: 3 yaşındaki çocuk yoğun bakımda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz