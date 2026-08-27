Bunun adı öfke değil vahşet!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşı Şerife Gezer'i (41) takip edip sığındığı yufkacıda öldüren şüpheli Hakan Sayacı (51) tutuklandı. Katil zanlısının konuşmak istemediği için öldürdüğünü öne sürdüğü Şerife'nin babasına olaydan hemen önce telefon açıp "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği öğrenildi.

"BANA ZARAR VERECEK"

Şerife Gezer'in babası Ahmet Gezer ifadesinde, "Kızım Şerife ile Hakan Sayacı yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan kızımın peşini bırakmıyordu. Bugün kızım beni arayıp, 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirmiş olabilir" dediği öğrenildi.

"KONUŞMADI, SİNİRLENDİM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince işlemleri tamamlanan şüpheli Hakan Sayacı adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilk beyanında, "10 yıl sevgili olduk. 2 yıl önce ayrıldık. Başkasıyla nişanlandığını öğrendim. Konuşmak için gittim, konuşmak istemedi, öfkelendim. Tartışma çıktı. Olay gerçekleşti. Sonra kendimi öldürmek istedim. Polisler ikna etti. Pişmanım" dediği öne sürüldü. Katil zanlısının 'kasten yaralama' suçundan bir suç kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör