Bunun adı soygun: İzmirliden 1.5 milyar lira fazla para tahsil edildi! Su faturasında akılalmaz oyun...

MAYIS AYI TÜKETİMİ DE ZAMLI TARİFEDEN HESAPLANDI

Meclis toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İZSU'nun 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurduğu zamlı tarifenin Mayıs ayında yapılan 24 günlük tüketime de uygulandığını iddia etti.

BAŞKAN İNDİRİM, BİZ BİNDİRİM DEMİŞTİK

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen İZSU Genel Kurulunda İZSU'nun uyguladığı tarife değişikliğini tartıştıklarını hatırlatan Yıldız: "Sayın başkan, 32 liradan 7-8 lira indirim yaptığını söyledi. O gün de kendisine 'siz ciddi anlamda zam yaptınız' demiştik. İZBB Başkanı Cemil Tugay, yerel seçimler öncesi meydanlarda 'İzmirlilere en ucuz suyu kullandıracağız' demişti. Bugün geldiğimiz noktada İzmirli Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor." Diye konuştu.

İZMİRLİ'DEN 1.5 MİLYAR LİRA FAZLA TAHSİLAT YAPILDI

Normalde İzmir genelinde içme suyu tüketimlerinde faturalandırmanın her ayın 5-6'sında yapıldığını hatırlatan Yıldız: "Ama siz Mayıs ayı faturalandırmasını, su saatlerini 3 Haziran gibi bir tarihte okuyarak, 1 Haziran'da yürürlüğe gireceğini duyurduğunuz yeni tarifeden yapıyorsunuz. Sonra da 'Gediz Elektrik'de böyle yapıyor' diyorsunuz. İzmir'deki sorunları eleştirdiğimizde başka şehirlerden örnekler veriyorsunuz." İfadelerini kullandı.