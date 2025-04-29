Burak Bora Anadolu Lisesi’nden 12. kez umut dolu bir kampanya: Kan ve kök hücre bağışıyla rekor hedefi!

Öğrenciler, çeşitli hastalıklarla mücadele eden bireylerin yaşamlarına dokunmayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 2019 yılında Kızılay iş birliğiyle düzenlenen 6. kampanyada 1430 ünite kan ve 253 ünite kök hücre bağışıyla büyük bir başarıya imza atan okul, 2022 yılında 1356 ünite kan ve 269 ünite kök hücre bağışı, 2023 yılında 1541 üniteyle yeni rekorlar kırdı. Geçtiğimiz yıl ise toplanan 1287 ünite kan ve 372 ünite kök hücre bağışıyla önemli bir başarı daha elde edildi.

Bu yılki hedef ise; hem kendi rekorlarını geçmek hem de daha fazla insana ulaşarak kan bağışı bilincini yaymak. Burak Bora Anadolu Lisesi öğrencileri, 9 Mayıs 2025 Cuma günü düzenleyecekleri kan ve kök hücre bağışı kampanyasıyla bir kez daha umut olmak istiyor.

İstanbul'un dört bir yanında—Pendik Kaynarca Merkez Camii, Sabiha Gökçen Havalimanı, Anadolu Adalet Sarayı, Üsküdar ve Kartal Meydanı gibi yerlerde düzenledikleri etkinliklerle bu amaçlarına adım adım yaklaşıyorlar.

"Unutmayın ki başkalarının hayatı sizin damarlarınızda akıyor!" sloganıyla çağrıda bulunan öğrenciler, herkesi 9 Mayıs'ta Burak Bora Anadolu Lisesi'ne kan ve kök hücre bağışına davet ediyor.

Daha fazla umut için siz de 9 Mayıs'ta Burak Bora Anadolu Lisesi'ne gelin, kan verin, can verin!