Burak İlhan, TEDB’yi İngiltere’de temsil edecek

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin (TEDB) tanıtım lansmanı ve çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya, Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, Türkiye Parlamenter Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, eski Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Çoşkun ve milletvekilleri ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Çalıştayda, Tüm Emlak Danışmanları Birliği İngiltere Ülke Başkanlığı'na sektörde uzun yıllardır deneyimi bulunan Burak İlhan seçildi. Burak İlhan, birlik ile ilgili, "Sayın TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam önderliğinde, sektördeki zorlukları aşmak ve mesleğimizin standartlarını yükseltmek için bir araya geldik. Bu birlik, üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform sunacak. Profesyonel emlak danışmanları olarak birbirimize destek olmalı ve iş birliği yapmalıyız. Türk iş dünyasının İngiltere pazarındaki etkinliğini artırmayı, yeni iş fırsatları yaratmayı ve iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi planlıyoruz. Eğitim programları, mentorluk ve inovasyon üzerine yoğunlaşarak, sektördeki kalitemizi artırmak ve meslektaşlarımızı global alanda iş yapabilecek alanlara taşımak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.