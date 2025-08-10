Haberler Yaşam Haberleri BURAK REİS 3 deniz otobüsü Avşa açıklarında kayalıklara çarptı! Yolcular tahliye edildi
Giriş Tarihi: 10.8.2025 17:38 Son Güncelleme: 10.8.2025 17:50

BURAK REİS 3 deniz otobüsü Avşa açıklarında kayalıklara çarptı! Yolcular tahliye edildi

Balıkesir’in Avşa Adası açıklarında bugün sabah saatlerinde meydana gelen deniz kazasında, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) filosunda yer alan BURAK REİS 3 isimli deniz otobüsü, Fener Adası kayalıklarına çarparak hasar aldı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
BURAK REİS 3 deniz otobüsü Avşa açıklarında kayalıklara çarptı! Yolcular tahliye edildi

Yenikapı-Avşa seferini yapan deniz otobüsünün sancak gövdesi çarpma sonucu su almaya başladı ve bir miktar yan yattı. Ancak kaptanın soğukkanlı manevrası sayesinde deniz otobüsü, yolcularıyla birlikte sorunsuz şekilde Avşa İskelesi'ne yanaştırıldı.

Olayın ardından Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Su tahliyesi için bir arazör gemiye yönlendirilerek müdahaleye başlandı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadı. Yolcuların tahliyesi güvenli şekilde tamamlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, seferlerin geçici olarak durdurulabileceği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
BURAK REİS 3 deniz otobüsü Avşa açıklarında kayalıklara çarptı! Yolcular tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz