Burak’ın hayatı 79 bin lira tuttu

Acı olay 6 Ağustos 2020'de Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binada meydana geldi. Reklam ve tabela işiyle uğraşan Burak Çavdar ile İlyas Ataman, vinçle binanın 5'inci katına çıktı. Partinin cam reklam kaplamasını yaptıkları sırada beton zemine düşen Çavdar hayatını kaybetti, Ataman ise son anda sepete tutunurken yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Burak Çavdar'ın ölümüyle ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlattı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Havva Sezer, Hakan Döner ve İlkay Kurt ile avukatlar katıldı.Sanık avukatı, ölüm olayının, Çavdar'ın emniyet kemerini takmaması nedeniyle yaşandığını, müvekkillerinin 'ölüme sebebiyet verme' suçunu işlemediklerini savundu. Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak' suçundan vinç firması sorumluları Hakan Döner'e 3 yıl 4 ay, Havva Sezer'e 2 yıl 6 ay, operatör İlkay Kurt'a da 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Hapis cezaları para cezasına çevrilerek, Kurt 24 bin 350, Döner 36 bin 450, Sezer ise 18 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan G.D. ise beraat etti. DHA