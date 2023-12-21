Burcu’nun hayatının bedeli 60 bin lira

Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Burcu Tekinşen'e, 25 Kasım 2012'de okul çıkışı evine giderken otomobil çarptı. Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada Cihat B. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla savrulan Burcu Tekinşen'in üzerinden, arkadan gelen Mehmet T. yönetimindeki otomobil geçti. Geç kız 300 metre uzaklıkta bulunan üniversite hastanesine kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından genç kızın ailesi iki sürücüden de şikâyetçi oldu. Sürücüler Cihat B. ve Mehmet T. yargılandıkları mahkemece 2013'te 3 yıl 6'şar ay hapse mahkûm edildi. Sanıklar kararı temyiz etti ancak Yargıtay 2015 yılında kararı onadı. Ceza davasının ardından Burcu Tekinşen'in ailesi her iki sürücü hakkında tazminat davası açtı. Mahkeme 2017 yılında her iki sanığı ayrı ayrı 30'ar bin lira tazminata mahkûm etti. Sanıklar bu karara da itiraz ederek temyize götürdü. Yargıtay 2022 yılının sonunda tazminatı az bularak kararı bozdu. 2023 yılında dava yeniden görülmeye başlandı. Mahkemeden geçtiğimiz ay aynı karar çıkması üzerine genç kızın ailesi kararı temyiz etmeye karar verdi.Burcu Tekinşen'in ağabeyi Burak Tekinşen, "Benim kardeşim mühendislik fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi. Mahkeme kardeşimle ilgili tazminatı hesaplarken mühendis maaşından değil 2012 yılının asgari ücretinden hesapladı. Demek ki bir canın bedeli 60 bin liraymış. Biz bu parayla kardeşimin adını yaşatacak bir şeyler yapmayı düşünüyorduk. Ama bu kararla kahrolduk" dedi. Ağabey Tekinşen, "Burcu'nun ölümünün ardından annem kansere yakalandı, daha sonra felç oldu. Babamı ise 6 Şubat'taki depremde kaybettik" dedi.