Burdur Gölü’nü lavanta kurtaracak

Burdur Gölü'nün kuruyan kıyı alanlarını koruma, ekolojik olarak düzenleme ve sürekliliğini sağlama amacıyla çalıştay gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Burdur Valiliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve MAKÜ Salda Bilim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda küresel iklim değişikliği ve artan su kullanımı nedeniyle son 50 yılda alanının yaklaşık yarısını kaybeden Burdur Gölü'nün mevcut durumu ve korunması için atılması gereken adımlar ele alındı. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan" Gölde, mısır ve yonca gibi su tüketimi yüksek bitkilerin yerine lavanta, gül, altınotu gibi kuraklığa dayanıklı bitkilerin ekilmesini teşvik edeceğiz" diye konuştu.