Burdur'da acı kaza: Motosiklet kamyonete ok gibi saplandı! 20 yaşındaki Goncagül kurtarılamadı...

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta bekleyen kamyonetin yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettiği, yolun karşısına geçmek üzere olduğu sırada ise motosikletin kamyonetin ön kısmına yandan çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.

Burdur'da 20 yaşındaki Gonca'nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video