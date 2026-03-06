Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da acı kaza: Motosiklet kamyonete ok gibi saplandı! 20 yaşındaki Goncagül kurtarılamadı...
Giriş Tarihi: 6.03.2026 12:56 Son Güncelleme: 6.03.2026 12:58

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, kamyonetle motosiklet çarpıştı. Meydana gelen feci kazada Goncagül Kara (20) yönetimindeki motosiklet, kamyonete yandan çarparak devrildi. Genç kızın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Kaza, Gölhisar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Goncagül Kara'nın kullandığı motosiklet ile M.E. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Yaralanan motosiklet sürücüsü Goncagül Kara, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kara'nın cenazesi, bugün Altınyayla ilçesi Kızılyaka köyünde toprağa verilecek.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta bekleyen kamyonetin yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettiği, yolun karşısına geçmek üzere olduğu sırada ise motosikletin kamyonetin ön kısmına yandan çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.

Burdur'da 20 yaşındaki Gonca'nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video

