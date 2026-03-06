Burdur'da acı kaza: Motosiklet kamyonete ok gibi saplandı! 20 yaşındaki Goncagül kurtarılamadı...

Kaza, Gölhisar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Goncagül Kara'nın kullandığı motosiklet ile M.E. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
GENÇ KIZ KURTARILAMADI
Yaralanan motosiklet sürücüsü Goncagül Kara, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kara'nın cenazesi, bugün Altınyayla ilçesi Kızılyaka köyünde toprağa verilecek.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta bekleyen kamyonetin yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettiği, yolun karşısına geçmek üzere olduğu sırada ise motosikletin kamyonetin ön kısmına yandan çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.
Burdur'da 20 yaşındaki Gonca'nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video