Burdur’da akılalmaz olay! Oğlunu kurtarmak için gelip kendisi daha ağır ceza aldı: Ehliyetine el konup…

Olay, gece saatlerinde Hızır İlyas Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden ihbar edilen bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde araç sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.