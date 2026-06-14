Burdur'da alkollü sürücüden akılalmaz savunma: "Alkollü değilim!" Ehliyetine el konuldu

2. KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığı esnada sürücü alkollü olmadığını iddia etti. Uzun süren ikna çabasının ardından sürücünün 5 yıl içerisinde 2. kez alkollü olarak araç kullandığı belirlendi.