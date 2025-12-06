Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da baca yangını: Temizlenmediği için alev aldı!
Giriş Tarihi: 6.12.2025 17:02

Burdur'da bir restoranın temizlenmeyen bacasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

DHA
Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir restoranda, temizlenmeyen baca içerisindeki kurumların tutuşması sonucu yangın çıktı. Restoranın bulunduğu 5 katlı binanın çatısındaki bacadan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, bacada biriken kurumların alev aldığını belirledi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, benzer olayların yaşanmaması için bacaların düzenli olarak temizlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

