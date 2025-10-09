Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da bir garip olay: Camı kırıp girdiği markette yedi, içti, çıktı!
Burdur'da marketin camını taşla kırıp içeri giren kişi, içki içip, cips ve dondurma yedikten sonra ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akılalmaz olay, saat 04.30 sıralarında Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, marketin camını taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Marketin iç tarafındaki bölümün kapısını zorlayan ancak açamayan şüpheli, dolaptaki içkilerden içti, cips ve dondurma yedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaklaşık 1 saat içeride kalan şüpheli daha sonra marketten ayrıldı. Saat 06.30 sıralarında markete gelen iş yeri sahibi, durumu fark edip polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

