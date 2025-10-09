Video Yaşam Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video
Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video

Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video

09.10.2025 | 11:40

Burdur'da marketin camını taşla kırıp içeri giren kişi, içki içip, cips ve dondurma yedikten sonra ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 04.30 sıralarında Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, marketin camını taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Marketin iç tarafındaki bölümün kapısını zorlayan ancak açamayan şüpheli, dolaptaki içkilerden içti, cips ve dondurma yedi. Yaklaşık 1 saat içeride kalan şüpheli daha sonra marketten ayrıldı. Saat 06.30 sıralarında markete gelen iş yeri sahibi, durumu fark edip polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video 05:22
Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video 09.10.2025 | 11:40
22 yıldır aranan firari, Kayseri’de başkasına ait kimlikle yakalandı | Video 00:31
22 yıldır aranan firari, Kayseri'de başkasına ait kimlikle yakalandı | Video 09.10.2025 | 11:40
Sultan II. Abdülhamid Han’ın inşa ettirdiği postane binası restore edilmeyi bekliyor | Video 02:49
Sultan II. Abdülhamid Han'ın inşa ettirdiği postane binası restore edilmeyi bekliyor | Video 09.10.2025 | 11:00
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:59
Başakşehir’de taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada | Video 00:48
Başakşehir’de taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada | Video 09.10.2025 | 10:59
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Yara almadan kurtuldu | Video 00:27
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Yara almadan kurtuldu | Video 09.10.2025 | 10:47
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:25
Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı | Video 00:31
Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı | Video 09.10.2025 | 10:04
İki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada | Video 00:14
İki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada | Video 09.10.2025 | 10:03
Kayseri’de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video 00:48
Kayseri'de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:41
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video 00:31
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:34
Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 02:06
Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:13
Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:43
Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.10.2025 | 08:34
Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı! 11:39
Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı! 08.10.2025 | 21:06
Adana’da 1 kişinin bıçaklandığı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı | Video 00:17
Adana'da 1 kişinin bıçaklandığı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı | Video 08.10.2025 | 16:29
Ataşehir’de bir fabrikada yangın paniği | Video 04:04
Ataşehir'de bir fabrikada yangın paniği | Video 08.10.2025 | 15:56
Ataşehir’de fabrikada yangın paniği | Video 01:53
Ataşehir'de fabrikada yangın paniği | Video 08.10.2025 | 15:20
Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi | Video 01:06
Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi | Video 08.10.2025 | 15:10
Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:49
Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı | Video 08.10.2025 | 14:37
Kazadan dolayı yavaşlayan araca otomobilin arkadan çarpma anı kamerada | Video 00:30
Kazadan dolayı yavaşlayan araca otomobilin arkadan çarpma anı kamerada | Video 08.10.2025 | 14:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY