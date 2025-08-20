Burdur’da damat cinayeti: Vahşetin sebebi akıllara durgunluk verdi!

Korkunç cinayet, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top ile kayınpederi Ali Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., tabancayla Deniz Top'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Deniz Top, kanlar içinde yere yığıldı.Olayı gren vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Deniz Top'un, duran kalbi yolda, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Top, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Cinayetin ardından kayınpeder Ali Ş. suç aleti silah ile birlikte polis tarafından gözaltına aldı.