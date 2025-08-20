Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da damat cinayeti: Vahşetin sebebi akıllara durgunluk verdi!
Burdur'un Bucak ilçesinde Ali Ş.'nin tartışma sırasında tabanca ile göğsünden vurduğu damadı Deniz Top (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç cinayet, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top ile kayınpederi Ali Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., tabancayla Deniz Top'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Deniz Top, kanlar içinde yere yığıldı.Olayı gren vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Deniz Top'a ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye yola çıktı.

Deniz Top'un, duran kalbi yolda, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Top, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cinayetin ardından kayınpeder Ali Ş. suç aleti silah ile birlikte polis tarafından gözaltına aldı.

