Burdur’da düğün öncesi cansız bedenleri banyoda bulunmuştu: Genç çiftin ölüm nedeni belli oldu

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin sonucu çıktı. Evde yapılan ilk incelemelere göre banyodaki şofbenden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemesinde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi.

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