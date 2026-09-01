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Giriş Tarihi: 1.09.2026 15:06

Burdur'da düğün öncesi cansız bedenleri banyoda bulunmuştu: Genç çiftin ölüm nedeni belli oldu

Burdur'un Çavdır ilçesinde kına eğlencesinden sonra gittikleri evde banyoda cansız bedenleri bulunan ve ilk incelemede akıma kapıldıkları değerlendirilen Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan (34) çiftinin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

DHA Yaşam
Burdur’da düğün öncesi cansız bedenleri banyoda bulunmuştu: Genç çiftin ölüm nedeni belli oldu
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Burdur'un Çavdır'a bağlı Küçükalan köyünde 24 Nisan akşamı kına eğlencesi yapan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, düğün sonrası oturacakları eve gitti.

EVİN BANYOSUNDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR

Çift, 25 Nisan saat 09.30 sıralarında, yakınları tarafından evin banyosunda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Maral ile Özaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Ekiplerin evdeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Ayşegül Maral'ın cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan'ın cenazesi ise Küçükalan köyünde toprağa verildi.

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ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin sonucu çıktı. Evde yapılan ilk incelemelere göre banyodaki şofbenden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemesinde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURDUR #ADANA #CEYHAN

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